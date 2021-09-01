Эксперты обсудили, как сделать интернет для детей безопасным

Детский психолог Ольга Бочкова в рамках тематической встречи с родителями рассказала о том, как защитить детей от интернет-угроз.

Эксперт подчеркнула, что именно они несут ответственность за происходящее с детьми и рассказала, как научиться различать опасности, которые создают сами дети, и те, что угрожают им со стороны:

"К сожалению, сегодня треть российских родителей не интересуется тем, что их дети делают в сети, а половина взрослых хоть и волнуются за своих чад, но тоже ничего не предпринимают, что в корне неправильно. Нет родительского контроля, нет и детской безопасности".

Самое важное для ребенка, по мнению эксперта, это активное участие родителей в его жизни, ведь он сидит в сети не только потому, что там много интересного, но и потому, что родители отказывают ему в своем внимании и общении.

С этим согласен и член Общественной палаты РФ, многодетный отец Евгений Нифантьев. Он отметил, что перед началом нового учебного года тема постоянного пребывания молодежи в соцсетях особенно актуальна, ведь погружение в виртуальную реальность не просто занимает у ребят свободное время, но и не лучшим образом отражается на учебе:

"Подавляющее большинство подростков сегодня не представляют свою жизнь без гаджетов. Но если они будут проводить время в походах с семьей, заниматься спортом, гулять с друзьями, все виртуальное в их жизни сразу же отодвинется на второй план".

Он добавил, что государству своей стороны необходимо улучшать инфраструктуру для развития детей.

В свою очередь председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина отметила, что уже с детсадовского возраста дети учатся пользоваться гаджетами - смотрят мультфильмы на телефонах и планшетах, играют в игры. После чего интернет затягивает их все больше. "Конечно, родителям так проще - не надо занимать детское внимание. Но на выходе мы получаем малышей, которые не читают книг, не умеют общаться со сверстниками", - подчеркивает она.

Зачастую уже к школе эти дети сильно подвержены депрессии, добавила член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина, призывая родителей, воспитателей, учителей, общественность к борьбе с детской интернет-зависимостью.