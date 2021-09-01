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01.09.2021 11:33
Рубрика: В мире

Глава Эквадора решил продать президентский самолет

Текст: Юрий Когалов
Фото: AP Photo/Dolores Ochoa Фото: AP Photo/Dolores Ochoa
Фото: AP Photo/Dolores Ochoa

Глава Эквадора Гильермо Лассо решил избавиться от президентского самолета Legacy-EMB-185. Как передает агентство EFE, он подписал указ, позволяющий выставить борт на продажу, а после завершения сделки вывезти его за пределы страны.
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Как проинформировали в секретариате по связям с общественностью главы государства, на этот шаг власти Эквадора пошли в целях "рационализации государственных расходов и сбалансирования национального бюджета". В связи с этим было принято решение избавиться от "непродуктивных активов".

Продажей президентского самолета займется министерство национальной обороны, которое также должно подготовить все технические отчеты.

14-местный Legacy-EMB-185 был приобретен у бразильской компании Embraer во время президентства Рафаэля Корреа (2007-2017) за 28 миллионов долларов. Он был куплен для исключительного использования главой республики.

Новому президенту этот самолет оказался не нужен. Однако без борта №1 Лассо не останется, в его распоряжении имеется еще один - Dassault Falcon 7X, также приобретенный во времена Корреа.

В мире Южная Америка Эквадор

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