Уже в первые месяцы войны на территории, не занятой врагом, разместилось большое количество эвакуированного населения. Соответственно, в городах, не затронутых боевыми действиями, с одной стороны, в полтора-два раза увеличилось число учащихся, а с другой стороны, сократилось число зданий для школьных занятий, ведь где-то надо было размещать госпитали, эвакуированные предприятия, конторы... Возникли естественные сложности для обеспечения учебного процесса.

"На занятиях сидели в шапках..."

В городе Шадринске Челябинской области, принявшем несколько эвакуированных предприятий, в 1941 г. в школе № 4 занятия проходили в четыре (!) смены. Вспомним также морозы зимы 1941 г. - столь сильные, что немцы возложили на них чуть ли не главную ответственность за провал наступления на Москву. За Уралом было, как минимум, не теплее.

Вспоминает учитель школы N 4 г. Шадринска Маргарита Николаевна Пырьева:

"Мороз стоял такой, что воробьи, голодные и худые, как мы, частенько умирали на лету. Школа не отапливалась, недоставало стекла, и окна были забиты фанерой или картоном. Поэтому занятия проводились на дому. В один из дней к нам домой пришел целый класс, устроились, и начались уроки. Дома стояла железная печка на четырех ножках, с трубой, выходящей в окно. Печка не требовала много дров, быстро нагревалась и быстро остывала. Но когда она топилась, нам было тепло. Мы сидели вокруг этой печки, читали, писали, считали"1.

А вот что вспоминает бывший ученик шадринской школы № 9:

"Школа была передана под военный госпиталь, и одно время занятия проводились на дому. Наш класс был разделен на три группы, одна из них занималась в доме моей бабушки... Однажды было очень холодно, и на русскую печку залезло столько ребят, что она повалилась. Учительница русского языка перепугалась, но мой дед Николай Иванович ее успокоил: "Как окончите урок, мы с внуком ее починим, глина у нас есть"2.

Об учебе в Шадринском автомеханическом техникуме в 1942-1943 гг. вспоминал ведущий научный сотрудник Института морского транспорта В.П. Пузырев: "Печи топили сырым торфом. Мы на занятиях сидели в верхней одежде и шапках с надетыми на руки перчатками или рукавицами... Часто гас электрический свет, керосиновых ламп не хватало. Приходилось пользоваться и свечами, и лучиной"3. Подчеркнем, что речь идет не о заброшенном населенном пункте, а о городе, куда был эвакуирован (и превращен в отдельное предприятие) один из цехов Московского автомобильного завода имени Сталина.

В бомбоубежище. Ленинград.

"Карандаш на вес золота"

Непросто обстояло дело со школьными принадлежностями.

Учитель школы № 4 Шадринска М.Н. Пырьева вспоминала:

"Чтобы получить чернила, превращали в крошку химические стержни, а затем распускали в теплой воде. Чернильницы из зеленого стекла носили в специально сшитых мешочках, привязанных к сумке. Сшивали тетради из грубой оберточной, пергаментной или папиросной бумаги, делали блокнотики, расчерчивали их карандашом; карандаш тоже был на вес золота"4. А вот свидетельство ученицы той поры Т.М. Галюковой: "Так как тетрадей не хватало, то писали на книгах между строчками - карандашом или чернилами, приготовленными из сажи"5. Рассказывает В.С. Шуплецова: "Я писала в тетрадях, сшитых мамой из обоев, на белой бумаге чертили линейки".

Школьники посещают в госпитале раненых бойцов Красной армии. Точная дата съемки не установлена. Москва. 1943 г. Фото: ТАСС

200 граммов крови - 400 граммов хлеба

Важнейшим аспектом жизни учащихся военных лет был вопрос питания. О питании в Шадринском автомеханическом техникуме пишет В.П. Пузырев:

"На первое зимой - капустный суп... Летом кормили крапивным супом. На второе зимой 1943 года давали кровяные котлеты с пюре из подмороженной картошки. При входе в столовую каждый... получал у контролера луженую железную ложку... При выходе ложку сдавали обратно"6.

Вспоминает С.Г. Прокопьев: "В столовой - суп из крапивы, деликатесом считался омлет из американского яичного порошка".7

Ученики Вахрушевской средней школы Тихвинского района за сбором урожая моркови на полях колхоза "Просвещение". Ленинградская область. 1942 г. Фото: ТАСС

Н.А. Самылова, учившаяся в Шадринской школе медсестер:

"Чувство голода было всегда. На уроке сидишь и пощипываешь хлеб - ежедневный паек (400 граммов). Стипендию получали 160 рублей, а булка хлеба 200 рублей стоила... Кровь сдавали 200 граммов, за нее получали 400 граммов хлеба. В общежитии варили кисель, так как из дома привозили крахмал. В кисель клали ложку жира, чтобы сытнее было"8.

В числе насущных проблем военной поры был педикулез. Так, в декабре 1943 г. приказом Шадринского городского отдела народного образования классным руководителям и пионервожатым была вменена обязанность "каждую субботу сопровождать детей в баню и санпропускник"9. А вот красноречивые строки отчета о работе школ города Шадринска Курганской области за 1944-1945 учебный год:

"Осмотр на завшивленность учителя проводили 1-2 раза в неделю... Сначала было по 6-8 завшивленных на класс, особенно мальчиков. Вызывали родителей этих учеников, направляли их в санпропускник, проглаживали одежду в школе и т.д., и т.д., это снизило завшивленность, но окончательно изжить не удалось, так как, попадая домой, где есть насекомые, ученик снова приносит их с собой. Пятница была объявлена школьным банным днем, в который дети могли мыться без очереди... Школы добились, что мальчики до 8-го класса все были гладко острижены. Парикмахеры приходили непосредственно в школу"10.

Занятие кружка военного дела в школе № 1 Молотовска (ныне Северодвинска Архангельской области). 1943 г.

Звон медалей военрука

Поскольку большинство выпускников средней школы во время войны призывалось в действующую армию, государство приняло решение об усилении военной подготовки школьников. С января 1943 г. (с третьей четверти 1942-1943 учебного года) постановлением правительства в 5-10-х классах школ был введен учебный предмет - военное дело11.

Программа предусматривала "строевую, лыжную, огневую и противохимическую подготовку", изучение "стрелкового оружия, техники рукопашного боя и военно-санитарного дела", а также знакомство с армейским уставом, родами войск, "с боевой техникой и тактикой военных действий". В летние каникулы 1943 г. подростки - учащиеся 7-10-х классов "проходили пятнадцатидневные лагерные сборы". Кроме того, в 7-10-х классах "были введены переводные и выпускные испытания по этому учебному предмету (для юношей и девушек раздельно)"12.

В школах была введена должность военного руководителя (военрука). Военруками нередко были "офицеры запаса "по ранению"13. Из воспоминаний: "Появился военрук с золотыми погонами, их недавно ввели в армии"14.

О городской школе на Урале:

"Пришел новый военрук - бравый широкогрудый мужчина с таким количеством медалей, что их было не сосчитать. Медали в войну носили не снимая, и, когда военрук шел по коридору, мы издалека слышали их звон и в панике бросали папиросы. На уроках военрука стояла тишина, нарушаемая лишь этим звоном да его четким военным голосом..."15

Заслуженный геолог РСФСР, доктор технических наук Анатолий Панков вспоминал о жизни в селе Мокроусово Челябинской области:

"Нас обучали пользоваться противогазом, а в конце года мы спокойно разбирали и собирали мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8. Были и стрельбы, даже из боевой винтовки"16.

Обучение военному делу приводило к созданию вместо пионерских и комсомольских отрядов армейских структурных единиц - классы делили на взводы и отделения17.

Девочек, помимо военного дела, обучали еще и умению работать радистами. Р. Кубанева вспоминает:

"В школе одной из главных дисциплин было военное дело. Мы учились владеть винтовкой, бросать гранаты, перевязывать раненых... После уроков всем классом занимались изучением курса радистов-операторов. По окончании 10-го класса нам всем выдали вместе со школьным свидетельством удостоверение радиста-оператора. Мы умели передавать азбукой Морзе по рации и записывать с эфира радиограммы. Нас готовили для фронта, но почему-то не мобилизовали"18.

Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград. 1943 год. Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

"Во время урока сидеть прямо..."

2 августа 1943 г. постановлением Совнаркома РСФСР были введены в действие "Правила для учащихся". Каждый учащийся был обязан беспрекословно подчиняться распоряжениям директора школы и учителей, во время урока сидеть прямо, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, при входе в класс учителя, директора школы и при выходе их из класса приветствовать их, вставая с места, при встрече на улице с учителями и директором школы приветствовать их вежливым поклоном, при этом мальчикам снимать головные уборы, не употреблять бранных и грубых выражений, не курить, не играть в игры на деньги и вещи, иметь при себе ученический билет и предъявлять по требованию директора и учителей школы19.

За нарушение правил следовало наказание вплоть до исключения из школы.

5 августа 1943 г. "в целях укрепления дисциплины учащихся" был издан приказ о введении с начала учебного 1943-1944 г. "во всех городских неполных средних и средних школах"20 для учащихся, начиная с пятого класса, "ученического билета установленного образца с правилами для учащихся"21. Ученические билеты, отпечатанные тиражом 2,5 миллиона экземпляров, как и настенные "Правила для учащихся", были разосланы по школам"22. Наконец, в начале января 1944 года было принято решение о замене применявшейся в школе словесной системы оценки успеваемости на цифровую пятибалльную23.

Чуть раньше, 23 июля 1943 г., Совнарком РСФСР дал указание о введении раздельного обучения мальчиков и девочек "в семилетних и средних школах 72 городов"24. Одним из аргументов для введения раздельного обучения стало введение военного дела25. Через год число городов, где вводилось раздельное обучение, было расширено.

Концентрация в одном учебном здании исключительно мальчиков приводила к обострению проблем с дисциплиной. В отчете Шадринского отдела народного образования за 1944-1945 учебный год говорилось о том, что "в мужской средней школе № 10 наблюдались... массовые пропуски уроков, опоздания на уроки, сбегания с уроков, стрельба из рогаток в стекла и даже в учителей, кражи книг и учебных принадлежностей в классе, порез пальто учащихся в раздевальной комнате, драки и крики на уроках, в перемены и т.д.... Директором школы был издан приказ об исключении из школы учащихся за ношение ножей, бритв, рогаток. За пропуск и опоздания на уроки давались наряды на распиловку дров, на уборку школьного двора... Учащихся заставляли в школе N 10... стоять в коридоре около комнаты завуча или у кабинета директора школы"26.

Такой, в целом, была атмосфера повседневной жизни школьников суровой военной поры.

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4. Плотникова А.В. Школа N 4. С. 55-56.

5. Там же.

6. Пузырев В.П. Шадринская пора 1942-1948 годов... С. 8-9.

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8. Самылова Н.А. Шадринская школа медсестер в 1942-1944 гг. // Шадринск военной поры. Сост. С.Б. Борисов. Шадринск, 2005. Кн. 3. С. 149-150.

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10. Отчет об учебно-воспитательной работе школ города Шадринска за 1944-1945 учебный год. // Государственный архив в г. Шадринске. Ф. Р-878. Оп. 1. Д. 30.

11. Черник С.А. Советская общеобразовательная школа в годы Великой Отечественной войны: Историко-педагогическое исследование. М., 1984. С. 141, 143.

12. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (1941-1961 гг.). М., 1988. С. 28.

13. Панков А. Зауральское детство мое // Восход (с. Мокроусово). 2015, 20 мая. С. 5.

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24. Константинов Н.А, Медынский Е.Н. Очерки... С. 353, 406.

25. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в. М., 2005. С. 483.

26. Отчет об учебно-воспитательной работе...]

1

Дети идут в школу по разрушенным улицам Сталинграда.

2

В бомбоубежище. Ленинград.

3

Занятие кружка военного дела в школе № 1 Молотовска (ныне Северодвинска Архангельской области). 1943 г.

4

Ученики Вахрушевской средней школы Тихвинского района за сбором урожая моркови на полях колхоза "Просвещение". Ленинградская область. 1942 г.

5

Школьники посещают в госпитале раненых бойцов Красной армии. Точная дата съемки не установлена. Москва. 1943 г.

6

Ученический билет. 1944 г.