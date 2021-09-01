Указ губернатора Иркутской области от 1 сентября 2021 года № 241-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункт 1012 признать утратившим силу;

2) дополнить пунктом 143 следующего содержания:

"143. Предложить органам исполнительной власти, органам местного самоуправления во взаимодействии с избирательными комиссиями обеспечить при проведении выборов, референдумов на территории Иркутской области соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

3) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

пункт 1 после слова "посещении" дополнить словами "помещений для голосования,";

пункт 71 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"При проведении на территории Иркутской области мероприятий, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах, их участниками обеспечивается соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также Рекомендациями по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 июля 2021 года), Рекомендациями кандидатам и избирательным объединениям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 июля 2021 года), иными рекомендациями и требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"2) проведение образовательными Организациями массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов, учебных групп), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.";

4) в пункте 12 Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленного указом:

абзац первый дополнить словами "и при условии заполнения потребителями услуг фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта, в том числе секций (кружков), не более 50% от установленной нормы";

абзацы третий - шестой признать утратившими силу.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







