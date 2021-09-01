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1 сентября 2021 г.

Указ губернатора Ивановской области от 26 августа 2021 года № 119-уг О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

в подпункте 11.1 пункта 11:

1. В абзаце третьем подпункта "б" слова "не более 200 человек" заменить словами "не более 500 человек".

2. Дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) проведение мероприятий для обучающихся в здании или на территории образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ (включая образовательные программы дошкольного образования), в соответствии с требованиями регламентов порядка работы указанных организаций, утвержденных Правительством Ивановской области.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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