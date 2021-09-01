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1 сентября 2021 г.

Постановление правительства Калининградской области от 1 сентября 2021 года № 539 "О внесении изменения в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", на основании предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 01 сентября 2021 года № 39-00-05/04-11710-2021 постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646, от 14 сентября 2020 года № 671, от 30 сентября 2020 года № 711, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787, от 02 ноября 2020 года № 790, от 11 ноября 2020 года №811, от 12 ноября 2020 года № 812, от 17 ноября 2020 года № 819, от 30 ноября 2020 года № 865, от 23 декабря 2020 года № 943, от 25 декабря 2020 года № 975, от 16 января 2021 года № 3, от 01 февраля 2021 года № 42, от 21 февраля 2021 года № 80, от 05 марта 2021 года № 92, от 15 марта 2021 года № 109, от 19 марта 2021 года № 120, от 05 апреля 2021 года № 168, от 19 апреля 2021 года № 201, от 30 апреля 2021 года № 223, от 01 июня 2021 года № 309, от 16 июня 2021 года № 351, от 23 июня 2021 года № 368, от 30 июня 2021 года № 383, от 06 июля 2021 года № 405, от 08 июля 2021 года № 409, от 20 июля 2021 года № 434, от 23 июля 2021 года № 446, от 16 августа 2021 года № 488, от 17 августа 2021 года № 503, от 24 августа 2021 года № 527 и от 31 августа 2021 года № 531) следующее изменение:

1) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.1. Запретить нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях предприятий общественного питания и в торговых центрах.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов



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