Кризисный центр предупредил о четвертой волне COVID-19 в Бельгии

Эксперты в области здравоохранения из Национального кризисного центра предупреждают о четвертой волне коронавируса в Бельгии. При неблагоприятных обстоятельствах в октябре-ноябре может быть до 400 госпитализаций в день и более тысячи пациентов в отделениях интенсивной терапии. Из-за низкого уровня вакцинации наиболее сильно пострадает Брюссель, где располагаются руководящие органы Евросоюза, сообщает портал BRF.be.

По этому показателю лучше обстоят дела в Валлонии и Фландрии, отмечают ученые из университетов Хассельта и Антверпена. Они провели моделирование для осени, которое учитывает уровень вакцинации в различных регионах, а также влияние рискованного поведения людей, и, исходя из этого, дают различные сценарии. Все они имеют одну общую черту: ожидается новая волна пандемии. Вопрос только в том, насколько сильной она будет.

Хорошие новости заключаются в более осторожном поведении людей в отношении своих рискованных контактов. Это оказывает относительно большое влияние при не столь значительных изменениях. Наихудший сценарий предполагает, что в сентябре будет на 50 процентов больше рискованных контактов, чем в августе.

Но если, например, люди ограничатся "всего лишь" на 30 процентов более рискованными контактами, несмотря на послабления и возвращение к все более нормальной жизни, то это уже будет иметь очень заметный эффект.

Таким образом, при увеличении числа рискованных контактов на 30, а не на 50 процентов на пике четвертой волны было бы вдвое меньше ежедневных госпитализаций и пациентов в отделениях интенсивной терапии.

"Решающее значение имеет количество контактов каждого человека, лучше всего в сочетании с хорошо известными поведенческими мерами и мерами предосторожности", - подчеркнул вирусолог Ван Гюхт.