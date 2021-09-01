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01.09.2021,  
11:13
Текст:  Антон Валагин

Легкий танк на базе САУ "Гвоздика" создают в Сербии

В Сербии сфотографировали прототип легкого танка с новой башней и вооружением. В машину на базе первой в мире плавающей САУ "Гвоздика" белградская компания DLS Special Systems установила советскую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

Фото: Davric / wikipedia.org
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В оснащение также вошел современный прицел наводчика справа от орудия и пулеметный модуль на крыше. Аналогичную башню DLS ранее установила на тяжелый вариант машины огневой поддержки  Calidus Wahash 8×8.

Сербский танк предназначен для поражения бронетехники, укреплений, бункеров и других целей, пишет Defence-Blog. Также известно, что создается машина для заказчиков из Азии - предположительно Мьянмы и Бангладеш.

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