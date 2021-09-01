Легкий танк на базе САУ "Гвоздика" создают в Сербии

Serbian planned 122mm SPH & 105mm FSV based on MT-LB APC from DLS Special System company pic.twitter.com/lxu0CPJv1J — Caesar (@Ninja998998) August 29, 2021

В Сербии сфотографировали прототип легкого танка с новой башней и вооружением. В машину на базе первой в мире плавающей САУ "Гвоздика" белградская компания DLS Special Systems установила советскую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

В оснащение также вошел современный прицел наводчика справа от орудия и пулеметный модуль на крыше. Аналогичную башню DLS ранее установила на тяжелый вариант машины огневой поддержки Calidus Wahash 8×8.

Сербский танк предназначен для поражения бронетехники, укреплений, бункеров и других целей, пишет Defence-Blog. Также известно, что создается машина для заказчиков из Азии - предположительно Мьянмы и Бангладеш.