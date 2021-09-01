Легкий танк на базе САУ "Гвоздика" создают в Сербии

Serbian planned 122mm SPH & 105mm FSV based on MT-LB APC from DLS Special System company pic.twitter.com/lxu0CPJv1J— Caesar (@Ninja998998) August 29, 2021
В Сербии сфотографировали прототип легкого танка с новой башней и вооружением. В машину на базе первой в мире плавающей САУ "Гвоздика" белградская компания DLS Special Systems установила советскую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".
В оснащение также вошел современный прицел наводчика справа от орудия и пулеметный модуль на крыше. Аналогичную башню DLS ранее установила на тяжелый вариант машины огневой поддержки Calidus Wahash 8×8.
Сербский танк предназначен для поражения бронетехники, укреплений, бункеров и других целей, пишет Defence-Blog. Также известно, что создается машина для заказчиков из Азии - предположительно Мьянмы и Бангладеш.
The 105mm turret is named Light Turret High Performance Low Recoil Gun (LT-HPLRG-AT), which has been used on Calidus' Wahash 8×8 large-calibre fire support vehicle. pic.twitter.com/jnUKlTRgtv— Ronkainen (@ronkainen7k15) August 29, 2021