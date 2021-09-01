Лукашенко в День знаний открыл новую школу

На берегах извилистой Березины в районном центре Могилевской области Брянске встретил в среду рабочий день Александр Лукашенко. В День знаний белорусский руководитель принял участие в открытии школы №35, сообщает пресс-служба главы государства, уточняя, что в этом году в разных уголках республики свои двери для детей и педагогических коллективов впервые открывают семь образовательных центров.

Президент откровенно признался, обращаясь к виновникам торжества, что 1 сентября для него - особенный день, в который он всегда приходит на праздничную линейку с большим волнением, где бы она ни проходила - в старейшей или новой школе, техникуме или вузе, в деревне, районном центре или столице.

"Потому что помню себя и учеником, и учителем, знаю, что чувствуют в эти минуты родители, - сказал Лукашенко. - У каждого из вас и у меня как президента страны начинается очередной период в жизни со своими задачами, планами и ожиданиями". И напутствуя педагогов, учеников и их родителей, он пожелал подрастающему поколению "приходить в школу, как в храм, и пройти этот путь достойно".

В этой связи Лукашенко обратил внимание, что именно совершенствование инфраструктуры - от родильных домов, поликлиник и учреждений образования до детских площадок и спортивных стадионов - это главное, на что направлены государственные программы по развитию малых и средних городов.

Во время церемонии генеральный директор местного завода крупнопанельного домостроения Сергей Власик передал главе государства символический ключ от школы. Коллективу предприятия, уточнил Лукашенко, понадобилось меньше года, чтобы построить этот объект. "Берегите, это стоит недешево", - обратил внимание белорусский лидер и передал ключ "главному хранителю" - директору учреждения Татьяне Василевской.

Кстати, в здании новостройки, рассчитанной на тысячу учеников, помимо классов, мастерских и лабораторий, столовой и библиотеки, сообщает БЕЛТА, есть и уютный витаминный бар, бассейн, тир и своя лыжная база. Кроме того, в школе оборудованы зал хореографии, артистическая и костюмерная, лингафонные залы и кабинеты допризывной подготовки, кинопроекционная. Есть даже помещение психологической разгрузки педагогов, уточняет агентство.

На территории школы расположена и физкультурная зона для занятия всеми игровыми видами спорта, а в самом учебном заведении оборудованы гимнастический и тренажерный залы.

В беседе с руководством региона президент обратил внимание на необходимость рачительно подходить к расходованию средств, выделяемых на социальную сферу, отдавая приоритет, в том числе, повышению благосостояния работников образования и здравоохранения.