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01.09.2021,  
15:09
Текст:  Алексей Брусилов

Немецкий танк Leopard 2A7+ стал менее скоростным

Модернизированные германские Leopard 2A7+ значительно прибавили в весе и потеряли в подвижности.

Один из таких танков недавно демонстрировался на выставке в Венгрии. Рядом с ним был установлен щит с достаточно подробными техническими характеристиками. В частности, указан вес в 67,5 т. Если вспомнить выпущенный во второй половине 80-х годов 55-тонный Leopard 2A4, то прирост массы составил более чем 12000 кг.

На боевой машине остался старый 1500-сильный дизельный двигатель MTU MB 873 Ka 501 мощностью 1500 л.с., и максимальная скорость теперь 60 км/ч, а не 68 км/ч, как раньше.

Запас хода по топливу - 550 км. Длина танка - 10968 мм, высота - 3180 мм, ширина - 3774 мм.

Танк имеет усиленное бронирование, в том числе боковых проекций и днища. В последнем случае повышается противоминная защита.

Фото: Hellfire555 / youtube.com
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Основным оружием является гладкоствольная 120-мм Rheinmetall L55, считающаяся самой мощной из серийных зарубежных пушек, способных применять новые бронебойные подкалиберные снаряды. С ней спарен 7,62-мм пулемет FN MAG. Имеются также дымовые гранатометы.

Система управления огнем прошла доработку, например, применены более совершенные тепловизионные камеры.

Всего вооруженные силы Венгрии закупили 44 основных боевых танка Leopard 2A7+ и 12 учебных Leopard 2A4, которыми планируют заменить имеющиеся Т-72М1.

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