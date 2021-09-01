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23 августа 2021 г. 12:09

Отклик Родины: "Возможно, я установил его отца…"

Читатель "Родины" включился в редакционное расследование

Читатель "Родины" Ю. Никитин включился в редакционное расследование по поиску родных Николая Ивановича Трифонова

"Ищу белого полковника Трифонова" - с таким необычным письмом обратилась в редакцию Калерия Борисовна Костюченко, читательница из города Валуйки Белгородской области ("Родина" №8, 2021). С человеком, чья фотография и личные вещи бережно хранятся в семье, связано детство ее бабушки и мамы, которых бывший белогвардеец воспитывал, обучал грамоте. Родные оставили Калерии наказ как завещание: найти потомков Николая Трифонова…

На августовскую публикацию откликнулся наш читатель Ю. Никитин, который провел целое расследование в архивах, прислал в редакцию копии обнаруженных документов и обширную справку о послужном пути Николая Трифонова.

"Предположу, что прямых потомков подполковника Н.И.Трифонова не было.Чтобы кого-то искать в боковых ветвях, надо для начала точно установить чьим сыном он сам являлся (в моей справке есть одна из версий).

Может быть, запрос в РГВИА "Полного послужного списка подполковника Н.И.Трифонова" позволит что-то прояснить…"

Результаты поиска читателя комментирует эксперт "Родины", доктор исторических наук Андрей Ганин:

Юрий Никитин обнаружил интересные дополнения к биографии Н.И. Трифонова. На сайте Российского государственного военно-исторического архива он нашел Список по старшинству в чинах управления Кологривского уездного воинского начальника на 1 января 1916 г., где содержались дополнительные сведения о службе Трифонова. Выяснилось, что пост Кологривского уездного воинского начальника Николай Иванович занимал вплоть до 19 сентября 1915 г., когда был назначен на аналогичную должность в Солигаличский уезд. Кроме того, офицер был награжден в 1915 г. орденом Св. Станислава 2-й степени, а в 1916 г. - орденом Св. Анны 2-й степени.

Именно из Кологривского уезда Костромской губернии, кстати, призывался на Первую мировую будущий советский генерал, командующий Западным фронтом Д.Г. Павлов, о котором "Родина" писала в № 6 за этот год. Таким образом, Трифонов, можно сказать, дал старт военной карьере Павлова.

Кроме того, Ю. Никитин сделал предположение об отце Н.И. Трифонова. Офицер значится сыном надворного советника города Москвы. Следовательно, отцом офицера мог являться Иван Тимофеевич Трифонов, служивший в 1885-1887 гг. делопроизводителем управления Московского обер-полицмейстера в чине надворного советника, а позднее ставший коллежским советником.

Вся Москва. 1889 год.
Список интендантского ведомства. 1909 год
1913 год
1916 год.

Редакция и Карелия Борисовна Костюченко сердечно благодарят Ю. Никитина. Совместное с читателями расследование продолжается. Пишите нам по адресу: rodinainfo@rg.ru

Темы дня:
#Отклик Родины
#Расследования Родины
#белое движение
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