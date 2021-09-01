Новости

Собянин назвал дату запуска Face Pay в метро 15:27
Лидер Kiss Джин Симмонс заразился коронавирусом 15:20
ЦИК перенес начало заседания из-за Дня знаний 15:18
Деревянный дом в Москве оценили в миллиард рублей 15:14
Объединенную систему ПВО СНГ проверят на учении в Казахстане 15:03
Замглавы Минцифры напомнил о новом порядке аккредитации IT-компаний 14:58
Кредиты на покупку автомобиля превысили миллион рублей 14:56
Синоптики предупредили о первых заморозках в столичном регионе 14:45
Три миллиона жителей Подмосковья сделали обе прививки от COVID-19 14:45
Патриарх поздравил с началом учебного года учащихся духовных школ 14:41
Путин отметил вклад военных строителей в создание соцобъектов 14:35
Кризисный центр предупредил о четвертой волне COVID-19 в Бельгии 14:33
Кириенко анонсировал интервью Сноудена в эфире марафона общества "Знание" 14:24
Врач рассказал о признаках отравления арбузом 14:24
Эксперты рассказали, когда ждать PlayStation 5 и Xbox Series X в магазинах 14:20
Школьник указал Путину на оговорку в ходе открытого урока 14:19
Синоптики предсказали холодные выходные в Москве 14:12
Володин пожелал учащимся стать достойными россиянами 14:08
Мишустин задал лицеистам задачу, которую они не смогли решить 14:06
Лавров рассказал, какой должна быть супруга дипломата 14:05
Папа Римский приписал цитату Путина Меркель и согласился с ним 13:54
Крымский мост побил рекорд летнего трафика 13:51
Названы две опасные ошибки ипотечников 13:45
Умерла вдова Николая Сличенко, народная артистка РФ Тамилла Агамирова 13:32
В школе Краснодара появились 1"Ы" и 1"Я" классы 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
01.09.2021 14:41
Рубрика: Общество

Патриарх поздравил с началом учебного года учащихся духовных школ

Текст: Елена Яковлева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с началом учебного года учащихся духовных школ Русской православной церкви, подчеркнув при этом, что служители Церкви должны быть всесторонне развитыми людьми.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Путин поздравил всех учащихся с 1 сентября

Поздравление патриарха адресовано не только учащимся, но и преподавателям, наставникам, лекторам.

- Получение образования в духовных школах - особый период в жизни молодых людей, - говорится в поздравлении. - Это не только накопление багажа знаний, но и постоянная работа над собой, приобретение ценного опыта выстраивания отношений с разными людьми.

По словам патриарха, "каждый труженик церковный призван быть всесторонне развитым человеком, способным убедительно свидетельствовать о правде Божией и с амвона, и в дружеской беседе, и в средствах массовой информации".

По мнению Предстоятеля Русской церкви, "отрадно, что обучение будет проходить в очном формате". Это очень важно как для воспитательного процесса, так и для самовоспитания и духовного возрастания. Кроме того, у учащихся будет возможность участвовать в богослужениях и таинствах, что было затруднено во время строгих ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции.

Патриарх обратил внимание на важные события предстоящего учебного года.

- Мы будем вспоминать одну из скорбных и одновременно великих дат церковной истории - 100-летие мученического и исповеднического подвига во время кампании по изъятию церковных ценностей, - отметил он.

По его словам, это продолжавшееся всего несколько месяцев событие стало непростым испытанием, когда одни люди являли верность Христу и Церкви, не убоявшись мученической кончины, а другие уклонились в раскол и сотрудничество с гонителями. Сегодня, считает патриарх, подвиг верных Церкви людей стал примером духовной крепости, ревности и бесстрашия.

Патриарх Кирилл назвал приезд патриарха Варфоломея в Киев греховным

Общество Религия Общество Образование

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Видео: Владимир Путин встретился со школьниками во Владивостоке
Лавров: Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается словесной эквилибристикой
Минпромторг прокомментировал сообщения СМИ о причинах крушения Ил-112В
Собянин сделал бесплатной пересадку с одного наземного маршрута на другой
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты