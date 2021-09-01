Патриарх поздравил с началом учебного года учащихся духовных школ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с началом учебного года учащихся духовных школ Русской православной церкви, подчеркнув при этом, что служители Церкви должны быть всесторонне развитыми людьми.

Поздравление патриарха адресовано не только учащимся, но и преподавателям, наставникам, лекторам.

- Получение образования в духовных школах - особый период в жизни молодых людей, - говорится в поздравлении. - Это не только накопление багажа знаний, но и постоянная работа над собой, приобретение ценного опыта выстраивания отношений с разными людьми.

По словам патриарха, "каждый труженик церковный призван быть всесторонне развитым человеком, способным убедительно свидетельствовать о правде Божией и с амвона, и в дружеской беседе, и в средствах массовой информации".

По мнению Предстоятеля Русской церкви, "отрадно, что обучение будет проходить в очном формате". Это очень важно как для воспитательного процесса, так и для самовоспитания и духовного возрастания. Кроме того, у учащихся будет возможность участвовать в богослужениях и таинствах, что было затруднено во время строгих ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции.

Патриарх обратил внимание на важные события предстоящего учебного года.

- Мы будем вспоминать одну из скорбных и одновременно великих дат церковной истории - 100-летие мученического и исповеднического подвига во время кампании по изъятию церковных ценностей, - отметил он.

По его словам, это продолжавшееся всего несколько месяцев событие стало непростым испытанием, когда одни люди являли верность Христу и Церкви, не убоявшись мученической кончины, а другие уклонились в раскол и сотрудничество с гонителями. Сегодня, считает патриарх, подвиг верных Церкви людей стал примером духовной крепости, ревности и бесстрашия.