Почему дети не видят разницы между Куликовской битвой и Сталинградской?

Елена Литвяк, учитель истории из села Рождествено Истринского района Московской области:

"Вся штука в том, что сегодняшние школьники не видят принципиальной разницы между Куликовской битвой, Бородинской или Сталинградской. Для них это события одного временного порядка, относящиеся к далекому прошлому. Не знаю, к счастью или к сожалению. Такова данность. Ведь даже о советском периоде они могут судить лишь с чужих слов.

Мне не нравится, что почти во всех учебниках нет информации о повседневной жизни людей. А ведь это важно - представлять эпоху на ощупь, знать, чем и как изо дня в день жили люди, причем не обязательно великие. Вообще, думаю, курс истории в школе построен, извините, не с того конца. Ребенку понятен мир, который можно потрогать руками.

Даже в разговоре о двадцатом веке надо без конца растолковывать, что такое конка или дрожки, в чем разница между трактиром и чайной. Кстати, по этой же причине сегодняшние школьники плохо воспринимают классическую литературу, им через слово нужно комментировать, переводя с русского на русский. С ребятами я сначала говорю о будничных вещах, лишь потом расширяющимися кругами мы доходим до политики, экономики, государственного устройства".

("Родина", № 1, 2016)

Ольга Эдельман, кандидат исторических наук, ведущий специалист Государственного архива РФ:

"Я противник любой войны с прошлым. Это бессмысленное и даже вредное занятие. Страницы истории всегда надо помнить. И примирению с прошлым тоже надо учиться. Это непростой урок".

("Родина" № 11, 2016)

Евгений Ямбург, заслуженный учитель РФ, академик Российской Академии образования, директор московского центра образования N 109:

"Мне забавно наблюдать схватки по поводу единого учебника истории. Люди не могут уяснить очевидного: в сложном, дифференцированном обществе уже никогда не будет единой идеологии. Всё, забыли, проехали. Не может быть общей основы у атеистов и верующих, интеллигентов окуджавского типа и прагматиков олигархического разлива. Про единственную науку, которой стоит обучать детей, хорошо сказал Булат Шалвович, хотя он и не педагог, вернее, был учителем в Калуге, но очень плохим, по его же признанию. Так вот, Окуджава говорил про "святую науку расслышать друг друга".

("Родина" № 9, 2016)

Лев Аннинский, литературовед, обозреватель "Родины":

"Как сделать историю в школе живой? Для начала можно было бы провести урок семьи. Дать ребятам задание написать сочинение о дедах-прадедах. Уверен, большинство почти ничего не знает о них. А так придется расспросить родителей, заполнить пробелы. Глядишь, кто-то заинтересуется, начнет восстанавливать генеалогическое древо рода. Начинать всегда надо с малого".

("Родина", № 4, 2016)

Лариса Арачашвили, учитель русского языка и литературы из Волгограда, "Учитель года-2019":

"Подвиг не только в готовности закрыть амбразуру..."

"Роман "В окопах Сталинграда" Виктора Некрасова не включен в школьную программу. Даже волгоградские школьники о нем не знают. В восьмом классе есть один-единственный свободный час по военной прозе. Я взяла рассказ Андрея Платонова "Возвращение". Это не столько про кровь, сколько про человека.

Не надо современным подросткам в лоб рассказывать о героизме. Подвиг ведь не только в готовности закрыть грудью амбразуру. Искренне так считаю. Покажите судьбу рядового солдата, пусть увидят мужество в его ежедневном поведении..."

("Родина", № 9, 2020)

Андрей Сорокин, научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ):

"Люди, называющие себя историками, с заслуживающей лучшего применения страстью отстаивают собственные теории, которые подчас построены на мифах и легендах. Спорщиков не посещает очевидная мысль - обратиться к первоисточникам. Значит, что-то не в порядке, причем в общественном восприятии в целом.

Настроение общества в нашей стране на протяжении десятилетий формировала историческая публицистика, весьма вольно обращавшаяся с фактами. Нам еще только предстоит научиться опираться не на эмоциональные рассуждения по принципу "нравится - не нравится", а на комплексные исследования".

("Родина" № 6, 2015)

Подготовила Юлия Башарова

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