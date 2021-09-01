ПСБ проводит традиционную фотовыставку "Бизнес в объективе" на железнодорожных вокзалах двух столиц

ПСБ в рамках проекта "Бизнес в объективе" с 1 по 30 сентября 2021 года проводит на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге фотовыставку, героями которой по традиции стали клиенты банка - представители малого и среднего бизнеса.

В Москве можно увидеть фотографии 24 петербургских предпринимателей, а на Московском вокзале в Санкт-Петербурге - фотоистории 20 московских бизнесменов. Участники выставки - это индивидуальные предприниматели, которые создали свой бизнес с нуля. Сферы их деятельности затрагивают практически все стороны повседневной жизни - это производство продуктов питания, мебели, одежды, парикмахерские услуги, кулинарные студии, автосервисы и многое другое.

"Ставший уже традиционным "Бизнес в объективе" является мотивационным проектом, так как его аудитория - это не только успешно открывшие свое дело бизнесмены, но и те, кто только размышляет о предпринимательстве и все еще сомневается в своих силах. Проект стал частью многих дискуссионных площадок, где обсуждается настоящее и будущее малого и среднего предпринимательства, а выход фотовыставки за пределы специализированных мероприятий и ее необычный формат позволяют в первую очередь привлечь внимание широкой аудитории как к значимой роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны, так и к отдельным историям бизнес-успеха наших клиентов", - отметила Вера Подгузова, старший вице-президент - директор дирекции по внешним связям ПСБ.

Партнерами проекта являются объединение предпринимателей "Опора России", Общественная палата Российской Федерации, Фонд развития промышленности, бизнес-школа "Сколково", национальная премия "Бизнес-Успех".

За время действия проекта "Бизнес в объективе" в нем приняло участие более 700 предпринимателей, которые живут и работают во всех регионах России. Было проведено свыше 200 выставок по всей стране. Участие в проекте бесплатно и дает предпринимателям дополнительные возможности для привлечения клиентов.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"