Ивановский подросток попал под обвал в заброшенном здании

Ивановские следователи проверяют обстоятельства, при которых школьник из Юрьевца получил травмы.

По предварительным данным, 31 августа группа подростков перелезла через забор трехэтажного заброшенного здания на улице Чкалова. Один из них пошел в подвал, где на него обрушилась кирпичная кладка козырька.

Из-под завала ребенка достали спасатели и отправили в больницу, там диагностировали синдром длительного сдавливания правой ноги.

- В ходе проверки будет дана юридическая оценка действия лиц, ответственных за безопасность здания, - сообщили в региональном управлении СКР.