Московские школы проверяют на безопасность в новом учебном году

Лидер общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая и депутат Госдумы Анатолий Выборный совместно с президентом Ассоциации "Школа без опасности" Сергеем Саминским, представителями департамента образования Москвы и родительских сообществ проверили уровень безопасности одной из столичных школ.

Школа №2036 на Златоустовской - первая в череде рейдов, запланированных ранее в штабе общественной поддержки "Единой России".

- Особые меры безопасности ребенка должны действовать, начиная с порога дома и до школы, секции, кружка. Мы должны стремиться предусмотреть все возможные угрозы и ввести общие стандарты безопасности в местах учебы и отдыха наших детей, - пояснила Татьяна Буцкая.

В ходе проверки участники рейда протестировали сигнализации, "тревожные кнопки" и системы видеонаблюдения на предмет исправности. Проверили также навыки персонала оперативно реагировать в форс-мажорных обстоятельствах.

В тестовом режиме активировали "тревожную кнопку", убедившись в том, что экстренные службы прибывают на место уже спустя несколько минут при максимальном расчетном времени прибытия - до 25 минут. Особое внимание уделили пришкольной территории и близлежащей проезжей части.

Татьяна Буцкая отметила, что каждый пешеходный переход рядом с детским учреждением должен быть оборудован светофором или искусственными неровностями, которые заставляют автомобилистов снижать скорость.

Депутат Анатолий Выборный, подняв проблему ложного минирования, предложил приравнять подобные действия к экстремизму.

Проверка школы №2036 показала полную готовность системы безопасности по всем пунктам. Участники рейда договорились провести подобные мероприятия в других районах столицы.

С идеей рейда согласился общественный деятель и кандидат от РСПП Михаил Громыко. Он отметил, что государство, по сути, возвращается к советской системе стандартов, где было предусмотрено все - от строгости соблюдения ПДД до ГОСТов в школьных столовых. При этом, Громыко считает, что сегодня стоят новые вызовы, к школьной безопасности надо подходить с позиций сегодняшнего дня.