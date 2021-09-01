В Смоленской области на школьниц упали качели

Смоленские следователи выясняют подробности инцидента на детской площадке в Гагарине, где двое детей получили травмы, катаясь на качелях.

Предварительно установлено, что 29 августа девочки 9 и 10 лет получили травмы в результате падения качелей у дома № 12 по улице Петра Алексеева, - сообщили в региональном управлении СК.

Пострадавших госпитализировали, на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).