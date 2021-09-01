Под Белгородом обнаружили схроны боеприпасов времен ВОВ

В Белгородской области обнаружили схроны боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Сотрудники УФСБ России по Белгородской области и главного управления МЧС России по региону изъяли 174 боеприпаса между селами Батрацкая Дача и Чураево Шебекинского городского округа, сообщили в ведомствах.

В их числе были авиабомба весом 50 килограммов, 158 артиллерийских снарядов, девять минометных мин, а также гранаты РГД-33 и РГ-42. Общий вес найденных боеприпасов в тротиловом эквиваленте составил 90 килограммов.

Помимо этого в городе Шебекино нашли 35 артиллерийских снарядов, две минометные мины и килограммовую авиабомбу. О боеприпасах сообщили местные жители, которые обнаружили их во время прогулки в лесополосе. В селе Таврово-5 Белгородского района при таких же обстоятельствах нашли восемь артиллерийских снарядов.

Всего за неделю в регионе обнаружили свыше 230 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Все их вывезли и уничтожили на специальном полигоне.