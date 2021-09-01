Под Тамбовом восемь человек пострадали в аварии с автобусом

В Тамбовской области автобус с пассажирами попал в ДТП.

По данным регионального ГУ МЧС, авария произошла в Мичуринском районе на автодороге Р-22 в шестом часу утра. Столкнулись четыре автотранспортных средства - автобус Temsa Opalin и три легковушки, Audi Q7, Toyota Camry и ВАЗ 2114.

- Установлено, что водитель автомобиля Audi допустил столкновение с автобусом Temsa Opalin, следовавшим в попутном направлении. Далее автобус догнал ВАЗ 2114, который после удара отскочил в автомобиль Toyota, тоже следовавший в попутном направлении, - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое детей, погибших нет. Пассажиры автобуса, направлявшегося из Москвы в Астрахань, отправлены другим автобусом к месту назначения.

В МЧС уточнили, что возгорания автомобилей не произошло, но на дорогу вылилось дизельное топливо из автобуса.