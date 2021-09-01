В Центральную Россию идет ультраполярный холод

Европейскую часть России в ближайшие дни ждет ультраполярное вторжение холодного воздуха. Об этом у себя в Instagram написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Линия холодного атмосферного фронта уже проходит через Москву и Подмосковье, отмечает специалист. Он сопровождается дождями и грозами. И уже этим вечером в столичный регион поступит свежий полярный воздух.

В четверг и пятницу дневная температура не превысит 11-16 градусов, а по ночам термометры покажут лишь плюс 2. Днем к выходным еще похолодает: в субботу и воскресенье ожидается не выше 7-12 градусов. Пик ультраполярного вторжения, по прогнозу "Фобоса", придется на начало следующей недели: температура приблизится к нулю.