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01.09.2021 07:20
Рубрика: Власть

В Москве этим летом не было природных пожаров

Текст: Ирина Огилько
В столице России летом не зафиксировано ни одного природного пожара. Число возгораний сухой травы сократилось на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

"Благодаря заранее принятым профилактическим мерам на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не допущено природных пожаров", - заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: МЧС РФ
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По его словам, с мая по август было ликвидировано 130 возгораний сухой травы, что составляет всего шесть процентов от общего числа пожаров. Оперативное реагирование экстренных служб позволило их быстро локализовать и не допустить распространения.

Заммэра подчеркнул, что в преддверии летнего сезона был принят комплекс мер для профилактики и предотвращения природных пожаров. "В марте и апреле провели опашку всех населенных пунктов, прилегающих непосредственно к лесным массивам, ее протяженность составила около 1,5 тысячи километров, - напомнил Бирюков. - Была организована расчистка лесопарковых и лесных зон от сухих деревьев, кустарников, травы и мусора. Городские службы подготовили места забора воды для авиационной техники, оборудовали подъездные пути к водоемам".

Для предупреждения и ликвидации ландшафтных пожаров была создана группировка в составе более 30 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники. С воздуха пожароопасную обстановку контролировали вертолеты Московского авиационного центра.

Фото: Пресс-служба администрации Нюрбинского района Якутии
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Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды осуществляют постоянный мониторинг пожароопасной обстановки на охраняемых природных территориях. Проводится патрулирование совместно с полицией и спасателями по 102 маршрутам общей протяженностью более 1 тысячи километров.

Кстати, специалисты Московского авиационного центра минувшим летом принимали участие в тушении нескольких пожаров в ближайшем Подмосковье. Самый сильный пожар были в районе Люберец 27 июня, когда на огонь с воздуха сбросили более 230 тонн воды и потушили возгорание за четыре часа.

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