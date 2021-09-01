В Воронеже демонтировали уникальную мозаику - она якобы угрожала членам избиркома

От советской мозаики на тему космоса избавились во Дворце культуры имени 50-летия Октября, который в народе называют "Полтинником".

- Новый собственник здания Дворца культуры, финансовая компания "Аксиома", варварски демонтировал мозаичное панно на первом этаже, - сообщил корреспонденту "Родины" Денис Чуков, участник инициативной группы, которая выступает за сохранение здания.

Оно принадлежало Государственному космическому научно-производственному центру имени Хруничева, а летом и сам Дворец, и прилегающую территорию с садом на аукционе продали застойщику.

Автор мозаичного панно - член союза художников СССР Григорий Перцев, его не стало в 2005-м.

Отмечается, что демонтаж мозаики выполнялся грубо, на плитках видны сколы.

- Собственник утверждает, что якобы мозаика была в плохом состоянии и могла обвалиться на головы членов избирательной комиссии, которая должна будет находиться в здании во время выборов 19 сентября, хотя глава территориальной избирательной комиссии уже подтвердила журналистам, что никаких требований по демонтажу мозаики собственнику не выдвигалось, - отметил Чуков.

Активисты считают подобное поведение собственника вандализмом и напоминают о приказе местных властей о внесении Дворца культуры в "перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия".

Напомним, минувшим летом среди утрат в регионах - единственный деревянный планетарий в Европе, снесенный местными властями в Пензе. А также здание XIX века, уничтоженное в Тюмени для строительства нового здания университета в непонятном стиле.