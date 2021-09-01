Путин обсудил с губернатором Приморья развитие региона

Президент Владимир Путин встретился с главой Приморского края Олегом Кожемяко в рамках поездки на Дальний Восток.

Владимир Путин предложил собеседнику рассказать о социально-экономической ситуации в регионе. Кожемяко поблагодарил президента от имени семей, которые получили ключи от новых квартир, и сообщил о строительстве хореографического и музыкального училища со школой-интернатом и домом для преподавателей, передает ТАСС.

Приморье "постепенно преодолевает пандемийный кризис", оценил Кожемяко. Он подробно рассказал о ситуации в сельском хозяйстве, транспортной сфере и химической промышленности.