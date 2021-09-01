В Чите возбудили дело в отношении водителя, насмерть сбившего пешехода

Следственное управления МВД России по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело в отношении мужчины, сбившего на автомобиле Nissan Terrano двух пешеходов - парня и девушку.

Напомним, что молодой человек погиб на месте, а девушка в тяжелом состоянии находится в больнице. Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия, но его задержали. Как оказалось, мужчина был пьян и сел за руль без прав.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, подозреваемый на 48 часов помещен в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

"Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре края. Представители надзорного ведомства проследят за правильностью квалификации действий водителя, а также ориентируют следователей и суд на заключение его под стражу", - заявила прокурор отдела управления прокуратуры края Ксения Боробова.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.