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01.09.2021 04:45
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае мужчина неделю шел в полицию с признанием в убийстве

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о тройном убийстве. Преступление произошло в августе на территории оленеводческой фермы на севере региона, в Охотском районе.

СК завел дело о тройном убийстве в Пензенской области

Мужчина распивал алкоголь со знакомым и поссорился с ним. Решив отомстить, застрелил из ружья его, а также двух женщин, находившихся на территории фермы.

"В связи с отдаленностью места нахождения фермы и отсутствием транспортного сообщения мужчина неделю пешком добирался до поселка Охотск, где обратился в полицию и сообщил о совершении им преступления", - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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