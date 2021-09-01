В Хабаровском крае мужчина неделю шел в полицию с признанием в убийстве

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о тройном убийстве. Преступление произошло в августе на территории оленеводческой фермы на севере региона, в Охотском районе.

Мужчина распивал алкоголь со знакомым и поссорился с ним. Решив отомстить, застрелил из ружья его, а также двух женщин, находившихся на территории фермы.

"В связи с отдаленностью места нахождения фермы и отсутствием транспортного сообщения мужчина неделю пешком добирался до поселка Охотск, где обратился в полицию и сообщил о совершении им преступления", - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа.