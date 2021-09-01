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01.09.2021 16:27
Рубрика: Общество

2022 год в Удмуртии объявлен Годом образования

Текст: Оксана Ильина
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики

2022 год для Удмуртии будет Годом образования. О решении властей 1 сентября на церемонии открытия новой школы в поселке Кез объявил глава республики Александр Бречалов. По словам Бречалова, в регионе сегодня действует сильная система всех уровней подготовки и по ее качеству республика является одним из лидеров в Приволжском федеральном округе.

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"Наши учащиеся показывают высокие результаты по итогам Всероссийской олимпиады - в 2021 году это 5 место по России. Благодаря программе капитального ремонта школ есть возможность вывести уровень образования на более высокую ступень", - заявил глава Удмуртии.

1 сентября в республике заработали четыре новые школы - в Кезском, Селтинском, Вавожском районах и в Ижевске на ул. Героя России Ильфата Закирова, где открыли сразу одиннадцать первых классов. Все они соответствуют современным стандартам и были построены, в том числе, благодаря участию региона в Национальном проекте "Образование".

В Удмуртии сегодня действуют 580 школ, в них обучаются 190 тысяч детей. По информации министерства образования региона, День знаний все школы встретили в очном режиме, но директорам и преподавателям разрешено в течение года и в зависимости от эпидемиологической обстановки использовать смешанные формы обучения.

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