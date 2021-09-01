Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с замглавы Минстроя РФ

Глава Пермского края Дмитрий Махонин обсудил реализацию программы "Молодая семья" с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Юрием Гордеевым. Кроме того, на встрече шла речь об исполнении нацпроекта "Жилье и городская среда", а также поднимались вопросы возведения жилья и развитие инфраструктуры территорий, где идет строительство.

- Одной из главных задач правительства региона является улучшение жилищных условий молодых семей с детьми, - сказал Дмитрий Махонин. - При этом нуждающимся помощь идет по двум направлениям. За счет федерального бюджета молодые семьи могут компенсировать 35 процентов стоимости жилья, и кроме того, краевая программа позволит компенсировать им десять процентов. Расчет при этом идет от средней стоимости квартиры. Губернатор отметил, что федеральная поддержка позволила в 2020 году получить сертификаты на жилье 625 семьям, а за счет краевого проекта еще 1616 молодым парам.

Кроме того, Дмитрий Махонин встретился с Максимом Егоровым, заместителем министра строительства и ЖКХ РФ. Они обсудили проект о строительстве водопровода в поселке Щучье Озеро.