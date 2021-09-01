Видео: В Ульяновске старушка-зацепер попыталась прокатиться на трамвае

Пожилая жительница Ульяновска, пыталась прокатиться, усевшись на прицепной прибор трамвая и держась за дворник, воспрепятствовав тем самым движению вагона.

Из-за лихой пенсионерки вагоновожатая некоторое время не могла продолжить движение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

По приведенным агентством словам сотрудников пресс-службы, инцидент произошел 31 августа на остановке трамвая № 15 на улице Верхне-Полевой.

Водитель трамвая на конфликт с женщиной не пошла, открыла двери и выпустила пассажиров. Женщина при этом кричала что-то невнятное, и вскоре ушла. Все это продолжалось несколько минут, задержки в движении трамваев не было, уточнили в пресс-службе.