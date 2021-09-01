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01.09.2021 16:34
Рубрика: Происшествия

"Военный из США" выманил у оренбургской пенсионерки 2 млн рублей

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Пенсионерка из оренбургского города Орска стала жертвой интернет-мошенников: виртуальный ухажер с сайта знакомств, представившийся ей военным из США Дэвидом Бруксом, выманил у 70-летней женщины более 2 000 000 рублей.

Фото: Александр Корольков
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Как сообщила пресс-служба УМВД по Оренбургской области, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. По словам женщины, в прошлом году она овдовела и спустя некоторое время зарегистрировалась на сайте знакомств, оставив свои данные и номер телефона. Вскоре ей написал мужчина, представившийся Дэвидом Бруксом. "Жених" рассказал, что служит военврачом бригадного генерала НАТО на военной базе миротворческой миссии ООН в Сомали. Виртуальный поклонник заверил женщину, что хочет уйти в отпуск и приехать к ней. Однако, поскольку он служит по контракту, необходимо его расторгнуть. "Американец" попросил орчанку написать его командиру с просьбой отпустить к "невесте". Та отправила письмо на указанную им почту. Вскоре женщина получила ответ, где сообщалось, что предоставить отпуск ее знакомому готовы, но для этого нужно внести плату - за расторжение контракта. На указанные реквизиты она перевела 141 660 рублей.

Однако вскоре "командир" ухажера написал, что необходимо прислать еще денег - на обмундирование и медкомиссию. Пенсионерка перевела на эти цели 231 000 рублей и 185 240 рублей соответственно. Но аппетиты мошенников все росли: в течение трех месяцев орчанка перевела им еще 967 061 рублей, оформив для этого три кредита.

После этого "командир" сообщил, что все суммы для любимого мужчины были направлены не на те счета и достались мошенникам. А "жених" попросил перевести деньги вновь. Узнав, что средств больше нет, абонент перестал выходить на связь. Обманутая женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". В УМВД призвали граждан к бдительности и напомнили о том, что для профилактики подобных случаев создана специальная группа "Мы вместе!" в мессенджере Telegram, где публикуется информация о том, как не стать жертвой мошенников.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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