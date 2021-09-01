СУЭК - лауреат престижной премии ECO BEST AWARD

Проект Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко "Кокуйское болото" признан лауреатом Всероссийской премии в области экологии, энерго- и ресурсосбережения ECO BEST AWARD в номинации "Проект года".

Премия ECO BEST AWARD - независимая общественная награда, которая вручается уже пятый год подряд российским и международным компаниям за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения. Традиционно в состав Экспертного Совета премии входят представители органов государственной власти, эксперты в области экологии и устойчивого развития, а также руководители общественных и профессиональных ассоциаций, объединений. Цель награды - привлечение внимания к проблеме экологической безопасности, сохранения целостности энергосистемы.

Проект "Кокуйское болото", признанный экспертами ECO BEST AWARD победителем премии - часть большой природоохранной программы, реализуемой СУЭК в Кузбассе. Благодаря открытой позиции и финансовой поддержке угольщиков, конструктивному и заинтересованному диалогу с Департаментом охраны объектов животного мира Кемеровской области, Кузбасским ботаническим садом ФИЦ УУХ СО РАН удалось успешно решить все организационные вопросы. Итогом этой слаженной работы стало официальное учреждение в 2020 году природного заказника регионального значения "Кокуйское болото".

Биологи по праву называют Кокуйское болото природным архивом. Поэтому целью создания нового особо охраняемой природной территории (ООПТ) стало сохранение и поддержание в состоянии максимально приближенном к естественному уникальной природы Салаирского кряжа с редкими и исчезающими видами растительного мира. В том числе которых и включенные в Красную книгу Кемеровской области сибирские орхидеи. Ученые уверены, что статус ООПТ регионального значения надежно защитит это реликтовое место и будет в целом способствовать повышению экологической культуры населения.

Охрана окружающей среды всегда в числе приоритетных направлений в работе СУЭК. А в год 20-летия компании целый ряд экологических проектов реализуется в рамках комплексной юбилейной программы "СУЭК: 20 лет творим добро".

Отметим, что с момента его реализации проект "ОППТ "Кокуйское болото" уже становился победителем престижных наград. По итогам традиционного Всероссийского конкурса "Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского" в 2020 году он был признан лучшим в номинации "Социально-экологические инициативы". Стал лауреатом Программы "Развитие регионов. Лучшее для России - 2020" в категории "Природные ресурсы и экология", номинация "Открытие года". Проект по сохранению уникальной природы Салаирского кряжа отмечен победителем регионального этапа конкурса СМИ и пресс-служб "МедиаТЭК - 2020".

Напомним, что экологические проекты Сибирской угольной энергетической компании неоднократно признавались Экспертным Советом ECO BEST AWARD лауреатами Премии. Так в 2020 году победы в номинации "Проект года" удостоилась патриотическая и экологическая инициатива компании "Парк Победы: 75-летию Великой Победы - 75 деревьев". В 2019 году - бездымное топливо "Сибирский брикет" в номинации "Инновация года". В 2018 высокой оценки жюри был удостоен проект корпоративного экологического волонтерство "Zубочистка", реализованный в туристическом районе Кузбасса Поднебесные Зубья. А в 2017 году за реализацию комплексных программ в сфере экологии, ресурсосбережения и формирования комфортной среды в российских регионах СУЭК стала победителем премии в номинации "За вклад в устойчивое развитие России".

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"