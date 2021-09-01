В кузбасском поселке открылась пустовавшая 15 лет школа

В поселке Малиновка Калтанского городского округа начала работать школа, в которой более 15 лет не звучали детские голоса.

Здание 1970-го года постройки признали аварийным и закрыли. В этом году его удалось восстановить по программе капитального ремонта, который обошелся в 145,6 миллиона рублей. В старой школе пришлось полностью заменить крышу, окна, двери и все коммуникации.

- Сейчас это современное, оснащенное цифровым оборудованием образовательное учреждение, - отмечает администрация правительства Кузбасса. - Его воспитанники смогут заниматься исследовательской деятельностью в мини-лаборатории "Экспериментариум" и классе "Гидропоники", изучать робототехнику. Один из холлов оборудован для игры в шахматы.

За парты в новой школе сегодня сели 355 учеников начальных классов. 18 из них - это дети с ограниченными возможностями здоровья. В учебном заведении созданы все условия для их комфортного обучения.

Школу также оборудовали турникетами с чиповой системой и видеонаблюдением.