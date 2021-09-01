В Приангарье для тушения лесных пожаров вызовут искусственные дожди

В Катангском районе для помощи наземной группировке, занятой тушением лесных пожаров, используют самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон". Здесь зафиксирована облачность, и это повышает шансы для вызывания искусственных осадков, сообщила сегодня пресс-служба правительства Иркутской области.

Накануне в лесах региона авиация обнаружила 14 новых возгораний. Четыре очага ликвидировано. Потушены также два пожара, разгоревшихся ранее. Утром 1 сентября стало меньше еще на две горячих точки. Сейчас специалисты работают с десятью локализованными пожарами в разных районах Приангарья. Завершается локализация 12 очагов.

На севере области из-за сухой и жаркой погоды сохраняется высокая пожарная опасность. В течение светового дня здесь отслеживают ситуацию 11 воздушных судов. Новые возгорания ликвидируются в течение суток, рассказал министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин.