Петербургскую школьницу задержали при попытке сбежать в Финляндию

В Ленинградской области на одном из пропускных пунктов с Финляндией была задержана 16-летняя школьница. Девушка пыталась попасть в Суоми вместе с приятельницей, с которой познакомилась в интернете, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Накануне вечером в отдел полиции обратилась мать школьницы, она сообщила, что ее дочь пропала.

Матери было известно, что десятиклассница ушла гулять со знакомой, а затем отзвонилась и предупредила, что не придет домой ночевать. После этого родители пошли в полицию.

Но до разворачивания полномасштабных поисков дело не дошло. Родителям позвонили представители пограничной службы, которые сообщили, что их дочь пыталась пересечь границу с Финляндией на такси. Сейчас граница между Россией и Финляндией закрыта, въехать в Суоими можно только при каких-то крайне важных обстоятельствах, например, на лечение или чтобы воссоединиться с близкими родственниками. Но даже до закрытия границ несовершеннолетние без доверенности от родителей, оформленной на сопровождающего, выехать в Евросоюз не могли. Сейчас школьницу передали родителям.