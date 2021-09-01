Псевдоцелительница украла у пенсионерки полмиллиона рублей

В Санкт-Петербурге к 83-летней пенсионерке в сквере около рынка подошла незнакомка, которая предложила помочь донести сумку с продуктами до дома. По дороге незнакомка рассказала, что обладает даром целительства, а затем вошла вслед за пенсионеркой в ее квартиру.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, мошенница попросила хозяйку сходить на кухню за водой, а тем временем обследовала содержимое тумбочек и шкафов. Затем она провела так называемый "лечебный сеанс" и ушла, пообещав прийти еще раз. Спустя несколько дней "целительница" вернулась к пожилой женщине и продолжила свои манипуляции. Уходя, она рекомендовала ни в коем случае не подходить к тумбочке, в которой хранились сбережения пенсионерки.

После этого у хозяйки квартиры пропали почти полмиллиона рублей, четыре золотых кольца. Женщина обратилась в полицию. Мошенницу задержали на Московском проспекте и заключили под стражу.