В Петербурге девочка ударила полицейского ножом при отправке в приют

В Петербурге 13-летняя девочка ударила ножом в шею сотрудника полиции. Тот пытался забрать школьницу в детский дом, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

У девочки умерла мама, и органы опеки приняли решение, что ребенок должен отправиться в специальное учреждение. Однако девочка не соглашалась ехать в детский дом.

Тогда сотрудники органов опеки обратились в полицию. Девочка визиту людей в погонах была не рада: она попыталась убежать. В полиции полагают, что ранение сотрудника произошло случайно, когда девочка собиралась покинуть квартиру. Ребенка остановили.

Сейчас с раненым полицейским работают врачи, а с девочкой общаются сотрудники органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних. Главная цель - убедить школьницу, что в ее ситуации ей все-таки придется поехать в детский дом, так как самостоятельно жить она пока не может.