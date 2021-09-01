"Россети Кубань" обеспечили энергией 24 учреждения образования Кубани и Адыгеи

С начала 2021 года к электрическим сетям компании "Россети Кубань" подключено 24 учреждения дошкольного и общего образования. Суммарная мощность, выданная школам и детским садам, составила 1,4 МВт.

Процедура технологического присоединения и увеличения мощности была проведена в 14 общеобразовательных школах и 10 детских садах, расположенных на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. К примеру, необходимые киловатты получили детские сады в Кошехабльском и Красногвардейском районах Адыгеи, Белореченском и Отрадненском районах Кубани. Также электроэнергией были обеспечены школы в Темрюкском, Крымском и Апшеронском районах края и новая средняя школа на 1100 учеников в столице Республики Адыгея - городе Майкопе.

В ходе подготовки к новому учебному году энергетики "Россети Кубань" провели техническое обслуживание и ремонт оборудования, обеспечивающего электроснабжение дошкольных и школьных образовательных учреждений. Особое внимание специалисты уделили безопасности энергообъектов, находящихся на территории этих заведений. Для профилактики и предупреждения детского электротравматизма на энергообъектах проверено наличие предупреждающих знаков, исправность ограждений, запирающих и заземляющих устройств.

Кроме этого, энергетиками разработан план обучения детей основам электробезопасности. Уже в первые месяцы учебного года в школах региона запланировано проведение классных часов, темой которых станут правила поведения детей вблизи энергообъектов и электробезопасность в быту.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"