Российский турист напал с ножом на хозяина отеля в Абхазии

В Пицунде на балконе отеля турист из Самары с ножом набросился на 53-летнего владельца заведения. Как сообщили в МВД Абхазии, ножевые ранения также получила туристка из Новосибирска. По предварительным данным, нападавший был сильно пьян.

- Турист беспричинно нанес хозяину гостиницы множество-колото-резаных ран в области шеи и рук. В ходе завязавшейся драки ножевые ранения получила отдыхающая из Новосибирска. Злоумышленник после нападения с места преступления скрылся, - говорится в сообщении МВД по республике.

Обоих пострадавших госпитализировали в больницу в Гагре, сейчас они находятся под присмотром медиков. Подозреваемого в нападении задержали сотрудники полиции. Мужчина скрывался на территории соседнего с отелем гостевого дома. Правоохранители изъяли у подозреваемого нож. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.