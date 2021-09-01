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01.09.2021 14:36
Рубрика: Происшествия

У районного главы ГИБДД в Ростовской области прошли обыски

Текст: Наталья Коротченко

Силовики провели обыски дома и на месте службы главы ГИБДД Миллеровского района Ростовской области в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий.

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Как сообщают РИА Новости, у полицейского обнаружили оружие, которое хранилось вне сейфа, что считается нарушением, а также толстую золотую цепь.

Как писала "РГ", следком возбудил дело о превышении полномочий в отношении троих сотрудников ГИБДД Миллеровского района, они подозреваются в том, что в 2020-2021 годах не составили материалы об административных правонарушениях в отношении четырех водителей. Причем двое из прощенных нарушителей управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

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