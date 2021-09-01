В Ростове открыли второй корпус школы № 22

В День знаний в молодом микрорайоне "Вересаево" в Ростове-на-Дону открыли второй корпус школы №22. На строительство и оснащение потрачено более 1,5 миллиардов рублей.

Участие в мероприятии принял глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.

В школе размещены шесть спортивных залов, полноценное футбольное поле, где можно проводить соревнования и чемпионаты, легкоатлетический стадион и даже 50-ти метровый тир.

Школа оснащена современной мебелью, в ней оборудованы два кабинета робототехники, две студии для занятий изобразительным искусством, IT-центр с лабораториями 3D-программирования и виртуальной реальности. А еще в ней - единственная в регионе кибер-арена!

- Это единственная школа в городе, где есть две столовые: для обучающихся начальных классов на 200 мест и для средних и старших классов на 500 мест, - отметил Алексей Логвиненко. - Оборудован концертный зал на 950 человек. Уверен, что новая школа станет не только местом обучения, но и центром притяжения для молодежи района.

Школе присвоено имя дважды героя Советского Союза, маршала Баграмяна Ивана Христофоровича, участвовавшего в разработке и возглавлявшего операцию по освобождению Ростова-на-Дону. Первая экспозиция вновь созданного музея посвящается этому легендарному советскому полководцу. На территории учреждения планируется установить бюст героя.

- В этой школе развитая спортивная инфраструктура, которой нет аналогов в Ростове. В школе открыли 101-ый спортивный клуб. Создали все необходимые условия для занятий самыми разными видами спорта, - отметила заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова. - У юных ростовчан должна быть возможность не только в комфортном учебном процессе, но и интересном досуге.

Четырехэтажное здание учебного заведения, рассчитанное на 1 434 ученика, построено за год с небольшим.

Кроме того, в школе оборудованы восемь медицинских кабинетов. В образовательном учреждении есть все необходимое для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.