Постановление администрации Смоленской области от 1 сентября 2021 года № 567 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Смоленской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Администрация Смоленской области постановляет:

Установить следующую величину прожиточного минимума в Смоленской области на 2022 год:

а) в расчете на душу населения - 11 472 рубля; .

б) по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения - 12 504 рубля;

- для пенсионеров - 10 027 рублей;

- для детей - 11 249 рублей.

И.о. Губернатора Смоленской области Ю.С.Свириденков







