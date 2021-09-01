Постановление администрации Смоленской области от 1 сентября 2021 года № 567 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Смоленской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Администрация Смоленской области постановляет:
Установить следующую величину прожиточного минимума в Смоленской области на 2022 год:
а) в расчете на душу населения - 11 472 рубля; .
б) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения - 12 504 рубля;
- для пенсионеров - 10 027 рублей;
- для детей - 11 249 рублей.
И.о. Губернатора Смоленской области Ю.С.Свириденков
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией