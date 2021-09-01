Талибы показали трофеи из аэропорта Кабула

В США анализируют фото и видеоматериалы, снятые движением "Талибан" (запрещено в РФ) в аэропорту Кабула. На них демонстрируются захваченные военные самолеты, вертолеты, автомобили и другие трофеи.

A more detailed look at the former Afghan Army/Air Force aircraft that were “disabled” at the airport in Kabul. 👀 pic.twitter.com/OaqCVcaKVZ — Thenewarea51 (@thenewarea51) August 31, 2021

Как пишет The Drive, глава Центрального командования США генерал Корпуса морской пехоты Фрэнк Маккензи объявил, что 73 самолета и вертолета были "демилитаризованы" в аэропорту до того, как оттуда ушли американские военные. Также издание ссылается на независимых экспертов Стейна Митцера и Йоста Олиманса, которые пытаются выяснить, какая боевая авиатехника попала в руки талибов.

Сообщается, что захваченные самолеты ранее принадлежали афганским вооруженным силам. В их числе упоминаются восемь легких штурмовиков A-29 Super Tucano, два легких грузовых самолета AC-208, четыре служебных самолета Cessna 208 Caravan, один транспортный самолет C-130H Hercules и самолет наблюдения и разведки Pilatus PC-12NG. Также в публикации говорится о десяти вертолетах UH-60A Black Hawk, десяти Ми-8 / Ми-17, семи вооруженных разведчиках MD 530F Little Bird, также принадлежавших ВВС Афганистана. Кроме того, на опубликованных фотографиях и видео из Афганистана были замечены пять CH-46E Sea Knights Госдепартамента США.

"Снимки из аэропорта в Кабуле дают некоторое представление о том, как авиатехника была "демилитаризована". На многих самолетах и ​вертолетах капоты двигателей и люки открыты, это указывает на то, что некоторые части были сняты или испорчены. Земля под двигателем одного из А-29 сильно испачкана маслом. Окна на вертолетах выбиты, как и датчики в кабинах, а в дверях проделаны дыры. C-130H находится под углом с опущенным крылом", - пишет The Drive.

Американские военные заявили, что все 73 единицы авиатехники, упомянутые Маккензи, навсегда выведены из строя. Тот факт, что часть авиации непригодна к использованию, подтверждают и полученные изображения. Также отмечается, что некоторое оборудование, и вооружение могло быть снято со многих самолетов еще до падения Кабула.

"Тем не менее, процесс демилитаризации, похоже, не повлек за собой полного уничтожения самолетов, как многие ожидали. Ведь для этого могла быть использована тяжелая техника, находившаяся в аэропорту. "Талибан" все еще может использовать запасные части и другие компоненты захваченной техники, чтобы попытаться восстановить работу некоторых самолетов. Различное вооружение и другие системы с самолетов из аэропорта Кабула также могут быть перепрофилированы. Интересно отметить, что пулеметы М3 калибра .50 в крыльях А-29, похоже, все еще на месте, хотя мы не можем увидеть, были ли основные части этих орудий уничтожены или иным образом выведены из строя. Если они исправны, их можно снять и установить на другие платформы", - говорится в публикации.

На фотографиях и видео из аэропорта также демонстрируются и другие трофеи, включая автомобили, боеприпасы и бронежилеты, которые попали в руки талибов.

Также появилась фотография, на которой запечатлен парк бывших афганских ударных машин (MSFV), созданных на основе конструкции американского бронеавтомобиля M1117 Armored Security Vehicle (ASV). Они были захвачены либо в аэропорту, либо где-то в Кабуле.

Автор публикации предполагает, что у талибов могут возникнуть проблемы с обслуживанием некоторых видов авиатехники, но другие трофеи вполне могут быть использованы в ближайшее время. "Талибан" также может получить поддержку извне для обслуживания продвинутого вооружения, которым он завладел. Кроме того технику можно просто продать заинтересованным в ее получении сторонам.

#Taliban captured some heavy amount of M1117 armoured vehicles at #Kabul airport pic.twitter.com/B82beg5fm2 — Hemat (@Himat75) August 30, 2021