Татьяна Москалькова рассказала о своем первом Дне знаний

Новенький портфель, букет розовых гладиолусов и высокое синее небо Владивостока над головой. Так вспоминает 1 сентября в Instagram Уполномоченный по права человека Татьяна Москалькова.

В ее памяти День знаний - как правило, ясный день, может быть тепло или прохладно, но солнце обычно сопровождает миллионы школьников в школу.

- Помню свое темно-коричневое платье, накрахмаленный белый передник "с крылышками", помню, как при каждом шаге за спиной еле слышно постукивали карандаши в новом, пахнущем лаком пенале, - вспоминает Татьяна Москалькова впечатления первого школьного дня.

Ее папа был офицером-десантником, его перебрасывали вместе с семьей из одного конца страны другой, и ей приходилось менять школы.

Самым непредставимым тогда было то, что когда-нибудь клавиатура компьютера или смартфона заменит ручку, а ответить на самый сложный вопрос можно будет, несколько раз нажав клавишу.

- Другая эпоха, другие реалии, но думаю, что одно неизменно: ощущение света, радости и ожидание новых друзей и неизведанного пути в Страну Знаний, - заключила Татьяна Москалькова.