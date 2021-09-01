Указ главы Республики Тыва от 1 сентября 2021 года № 297 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и предложениями Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 22 августа 2021 г. № 17-00-02/04-4993-2021 и от 29 августа 2021 г. № 17-00-02/06-5134 -2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 6:

а) в подпункте 1 после слова "кинотеатров," дополнить словами "за исключением ГБУ "Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва имени В. Кок-оола, ООО "Найырал,"", слова "музеев,", "библиотек," исключить;

б) в подпункте 2 слова "особого распоряжения" заменить словами "31 декабря 2021 года";

2) в подпункте 1 пункта 7 слова "особого распоряжения" заменить словами "31 декабря 2021 года";

3) подпункт 4 пункта 13 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"МРЭО ГИБДД МВД по Республике Тыва не допускать к сдаче экзаменов на предоставление специального права на управление транспортными средствами лиц, не имеющих ни одного из следующих документов:

сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР (срок действия не более 3-х дней);

результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия не более 60 дней).";

4) в Обязательных для исполнения гражданами и организациями правилах поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва:

а) в пункте 4:

подпункт 3 признать утратившим силу;

подпункт 4 признать утратившим силу;

в подпункте 5 слова "плавательные бассейны," исключить;

подпункт 7 дополнить словами ", за исключением ГБУ "Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва имени В. Кок-оола", ООО "Найырал";";

подпункт 10 дополнить словами ", за исключением организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств;"

б) в пункте 5:

в абзаце седьмом подпункта 1 слово "результат" заменить словом "результата";

в подпункте 2 цифры "25" заменить цифрами "50";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) гостевые дома, базы отдыха при условии размещения посетителей не более 30 процентов от площади помещения и наличия у них одного из следующих документов:

сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР (срок действия не более 3-х дней);

результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия не более 60 дней);";

в подпункте 6 после слова "фитнес-залы" дополнить словами ", тренажерные залы", цифры "25 заменить цифрами "50";

дополнить подпунктами 10-13 следующего содержания:

"11) ГБУ "Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва имени В. Кок-оола", ООО "Найырал" при условии заполняемости не более 25 процентов от посадочных мест для посетителей и соблюдения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, в том числе по охвату вакцинацией работников против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

12) организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств, при условии наполняемости учебной группы не более 25 процентов от площади помещения для размещения обучающихся и соблюдения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, в том числе по охвату вакцинацией работников против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

13) организации, имеющие плавательные бассейны, ледовые катки, при условии заполняемости не более 50 процентов от площади помещения для посетителей с преимущественным осуществлением обслуживания потребителей по предварительной записи (абонентское обслуживание) и соблюдения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, в том числе по охвату вакцинацией работников против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

в) абзац второй пункта 6 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзацев третьего и двадцать первого подпункта 4 пункта 1 настоящего Указа.

3. Абзацы третий и двадцать первый подпункта 4 пункта 1 настоящего Указа вступают в силу с 31 декабря 2021 года.

4. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва В.Ховалыг







