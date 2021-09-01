В Южной Корее задержана партия наркотиков стоимостью более 1 млрд долларов

Правоохранительные органы Южной Кореи заявили о задержании рекордной партии наркотиков, общая стоимость которой превышает 1 миллиард долларов.

Как сообщили в прокуратура города Пусана, все это стало частью совместной операции, которую проводила прокуратура, таможня Пусана, Национальная разведывательная служба Республики Корея (РК), а также "некоторые зарубежные организации".

Преступники пытались из Мексики ввезти в Австралию более 904 кг синтетического наркотика хиропона (филофона), используя при этом Южную Корею как перевалочный пункт. Наркотики должны были поставляться в Австралию из Кореи вместе с партиями крупного оборудования в надежде, что прибывающие из Кореи суда будут меньше контролироваться правоохранительными органами Австралии. В центре всей этой схемы были два человека - 34-летний кореец и его подельник с гражданством Зеленого континента.

Однако власти Австралии выявили поставку, из-за чего в Южной Корее "застряла" партия хиропона общим весом 404 кг 230 граммов, которую кореец ввез из Мексики в два захода в период между декабрем 2019 и июлем прошлого года. Так как "австралийский канал" сбыта прекратил существование, то преступники стали искать способы реализации наркотиков на корейском рынке. Правоохранительные органы РК конфисковали находившиеся в Корее наркотики, корейский преступник арестован, ему предъявлены обвинения, а его подельник объявлен в международный розыск.

Конфискованная партия настолько велика, что ее хватило бы для создания доз для 1 миллиона 350 тысяч человек. Общая стоимость веществ на черном рынке оценивается на уровне 1 триллиона 300 миллиардов вон или 1 миллиарда 120 миллионов долларов. Таким образом, это делает ее самой дорогой партией наркотиков, которую когда-либо задерживали правоохранительные органы Республики Корея.