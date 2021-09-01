Военные 10 стран заинтересовались покупкой российских систем связи "Азарт"

Иностранцев заинтересовали выпускаемые российским производителем системы связи "Азарт", в том числе экспортный вариант портативной радиостанции Р-187-П1Е и возимой радиостанции Р-187ВЕ.

Как сообщила пресс-служба НПО "Ангстрем", разработавшего радиостанции, среди желающих ознакомиться с характеристиками различных типов "Азарта" и условиями их приобретения были как наши союзники по ОДКБ из Армении и Беларуси, так и представители военных ведомств стран Африки, Азии и Латинской Америки: Мьянмы, Судана, Уганды, Ирана, Кубы, Мали, Пакистана, Буркина-Фасо.

Особенно конструктивно прошли переговоры с делегациями Мьянмы, Армении и Кубы. Делегация Мьянмы была наиболее представительной по составу и уровню участников переговоров. Кубинскую делегацию возглавляла военный атташе Моника Милиан Гомес, имеющая опыт модернизации и организации систем связи.

Применяемая в радиостанциях "Азарт" SDR-платформа обеспечивает бесшовную сквозную совместимость с радиостанциями предыдущих поколений, работающими с разными протоколами и диапазонами частот. Режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 20 тысяч скачков в секунду исключает возможность технического подавления связи удаленными средствами РЭБ противника или точной пеленгации сигнала.

Линейка радиостанций "Азарт" - исключительно российская разработка. Центральный процессор, программное обеспечение, схемотехника, топология печатных плат и конструкция радиостанции в полном объеме разработаны на территории России отечественными учеными и инженерами. Радиостанции "Азарт" поставляются в российскую армию более 10 лет и отлично себя зарекомендовали.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов высоко оценил новейшие разработки в области связи для Вооруженных сил России, показанные на форуме "Армия-2021". Фото: Пресс-служба НПО "Ангстрем"

Гендиректор "НПО Ангстрем" Вадим Малюков рассказал посетившему стенд "НПО Ангстрем" начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерию Герасимову, как предприятие работает над совершенствованием программного обеспечения и аппаратной части радиостанций по запросам основного заказчика - Министерства обороны Российской Федерации.