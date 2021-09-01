Вышел трейлер эротической комедии с Нагиевым и Пеговой "Свингеры"

Очередной крепкий задел на "народное кино": опубликован разнузданный трейлер эротической комедии "Свингеры". Удалите от экранов мониторов детей, стариков и беременных животных и насладитесь же!

Синопсис. "Перед Новым годом всем хочется немного любви. Успешный бизнесмен Игорь (Нагиев) ищет острых ощущений, а его девушка - сногсшибательная топ-модель (Рудова), хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень". Параллельно в совершенно обычной семье Ирина (Пегова) "жаждет снова разжечь страсть в своем муже" (Носков). В результате всех названных "случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой".

"Исход эксперимента - непредсказуем, ведь в это время возможно любое чудо, и даже на балкон скромного студента, живущего по соседству, может свалиться девушка его мечты", - присовокупляется.

Режиссер и сопродюсер - латвиец Андрей Экис, начавший снимать на родине одноименную - "Свингеры" - франшизу в 2016-м, и теперь переносящий ее и на российский рынок. До того проект получил польскую, украинскую, эстонскую и норвежскую адаптации.

В кино - с 25 ноября.