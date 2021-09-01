Ван Дамм показал свои коронные удары в ролике про мобильную игру

60-летний Жан-Клод Ван Дамм появился в видео об очередном обновлении мобильной стратегии Warpath, посвященном авиации.

В ролике артист назван амбассадором бренда и сыграл военачальника, который готовит к бою молодых бойцов.

Актер на собственном примере показывает новобранцам, как надо ногами бить по бумажным портретам противников, разбивать дощечки руками, неистово при этом кривляясь в лучших традициях боевиков VHS-эпохи.

Тема видеоигр для Ван Дамма далеко не новая. В 1994 году с ним в главной роли вышла экранизация серии игр Street Fighter, эпичнейшим образом провалившаяся в прокате.