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Ван Дамм показал свои коронные удары в ролике про мобильную игру

Новости
    01.09.2021, 17:22
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Warpath Фото: youtube.com/ Warpath
Фото: youtube.com/ Warpath

60-летний Жан-Клод Ван Дамм появился в видео об очередном обновлении мобильной стратегии Warpath, посвященном авиации.

Фото: kinopoisk.ru
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В ролике артист назван амбассадором бренда и сыграл военачальника, который готовит к бою молодых бойцов.

Актер на собственном примере показывает новобранцам, как надо ногами бить по бумажным портретам противников, разбивать дощечки руками, неистово при этом кривляясь в лучших традициях боевиков VHS-эпохи.

Тема видеоигр для Ван Дамма далеко не новая. В 1994 году с ним в главной роли вышла экранизация серии игр Street Fighter, эпичнейшим образом провалившаяся в прокате.

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