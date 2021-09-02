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02.09.2021,  
16:39
Текст:  Алексей Брусилов

Десантируемый грузовик с пулеметом разработали в России

Семейство техники на базе бронированного автомобиля К-4386 "Тайфун-ВДВ" (4Х4), созданного в АО "Ремдизель", продолжает увеличиваться. Так, на седьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" была впервые продемонстрирована версия АМН-Д, выполненная в виде многоцелевого грузовика.
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев

В материалах от разработчика указывается, что это транспортное средство предназначено для перевозки личного состава и различных грузов. С его помощью также можно буксировать прицепы различного назначения. Предусмотрен монтаж различной техники и вооружения.

У вездехода несколько особенностей: кабина является бронированной и его можно десантировать парашютным способом.

Как видно по фотографиям, на крыше установлена защищенная турель, куда может быть установлено пулеметное вооружение, например 7,62-мм ПКМ, "Печенег" или 12,7-мм "Корд". По богатому опыту различных "горячих точек", такая опция не является лишней.

Снаряженная масса - 11000 кг, полная - 14000 кг. Грузоподъемность - 3000 кг. Длина - 5980 мм, ширина - 2540 мм, высота - 2400 мм. Дорожный просвет - 410 мм.

Фото: Алексей Моисеев
Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
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Мощность двигателя - 350 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Угол преодолеваемого подъема - не менее тридцати градусов. Максимальная глубина преодолеваемого брода - 1,75 метра.

Также на "Армии - 2021" представили вариант "Тайфуна", предназначенный для подразделений специального назначения.

Фото: Алексей Моисеев

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Фото: РИА Новости
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