ФСБ рассекретила архивы о казнях японцами советских граждан

Центр общественных связей ФСБ России к 76-летию подписания Акта о капитуляции Императорской Японии во Второй мировой войне на официальном сайте ФСБ в рубрике "Архивные материалы" опубликовал документальный материал о преступлениях японских захватчиков в оккупированной Маньчжурии. Этот документ хранится в Центральном архиве ФСБ России в фонде "Особой папки" ГУКР "Смерш" НКО СССР.

Как отметили в ЦОС ФСБ, вниманию общественности представляется рассекреченная копия докладной записки № 841/А начальника главного управления контрразведки "Смерш" наркомата обороны СССР генерал-полковника Виктора Абакумова в Совет народных комиссаров СССР (И. В. Сталину) и НКВД СССР (Л. П. Берия) от 16 сентября 1945 года об обнаружении на территории тюрьмы особого отдела японской губернской полиции города Хайлар 43 мужских трупов советских граждан из числа оставшихся на жительство в Маньчжурии бывших сотрудников Китайско-Восточной железной дороги, а также местных жителей.

В докладной записке Абакумов сообщает, что 9 августа 1945 года, в день начала военных действий между СССР и Японией, по указанию начальника Хайларской японской военной миссии подполковника Амано по заранее составленным спискам японской жандармерией и полицией в городе были арестованы 19 советских граждан из числа бывших служащих КВЖД, оставшихся на жительство в Маньчжурии.

По данным оперативников СМЕРШ, большинство из этих людей японцы схватили на улице, заковали в кандалы или связали веревкой и доставили во двор управления губернской полиции, где им на глаза наложили повязки. После этого задержанных поместили в специальную тюрьму, где уже содержались 24 арестованных ранее японцами жителей Хайлара. В тот же день по приказанию подполковника Амано и начальника управления японской губернской полиции Северо-Хинганской провинции Кагеяма содержавшиеся в этой тюрьме 43 арестованных были казнены путем отсечения головы.

Амано, Кагеяма и еще десять японских жандармов, принимавших непосредственное участие в убийстве советских граждан, арестованы управлением СМЕРШ Забайкальского фронта. Как показали на допросе Амано и Кагеяма, в казни советских граждан также принимали участие начальник особого отдела японской губернской полиции города Хайлар Каваками, начальник особого отдела Хайларской городской полиции Акияма и начальник отдела японской военной миссии Битто.