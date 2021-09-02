Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 сентября 2021 года № 334-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 апреля 2013 года № 24-оз "О величине прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", учитывая решения трехсторонней комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по регулированию социально-трудовых отношений (протокол заседания от 26 августа 2021 года № 2021/1), Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 13 августа 2021 года № 17), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре на 2022 год:

на душу населения - 16 932 рубля;

для трудоспособного населения - 18 456 рублей;

для пенсионеров - 14 562 рубля;

для детей - 16 714 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







